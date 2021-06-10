Суд арестовал на 2 месяца мужчину, застрелившего судебных приставов в Сочи

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Сочинский суд арестовал до 9 августа мужчину, который днем ранее застрелил двух двух судебных приставов. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд постановил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить, избрать в отношении Кочьяна меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца – до 9 августа 2021 года", – произнес судья.

Утром 9 июня в Сочи произошла стрельба, в ходе которой были убиты двое судебных приставов. Стрелявший добровольно сдался полиции.



В Сочи местный житель устроил стрельбу

По данным следствия, приставы приехали в Адлерский район, чтобы выполнить исполнительные действия по решению суда о сносе незаконно возведенных построек. Однако хозяин потребовал покинуть его территорию и не менее трех раз выстрелил в приставов из охотничьего ружья.

По данным мэрии Сочи, здание, из-за которого произошел конфликт, суд ранее признал самостроем.

В подобной постройке, расположенной по соседству, летом 2019 года случился пожар, который унес жизни 11 человек.

По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела – по статье о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие, и по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

