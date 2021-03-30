В сгоревшем коттедже в Вешках нашли тело мужчины, устроившего стрельбу – СМИ

30 марта, 23:09
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Тело устроившего стрельбу мужчины нашли в его коттедже в Вешках в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Тело стрелка найдено в его сгоревшем коттедже", – подтвердил источник.
Во вторник днем, 30 марта, мужчина забаррикадировался в поселке Вешки в Подмосковье и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии. Вокруг коттеджа оперативно выставили оцепление.
В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Дело на контроль взяла прокуратура Московской области, а также глава СК Александр Бастрыкин.
Как сообщали СМИ, в момент стрельбы в доме находились пять человек, включая стрелка. Впоследствии мужчина освободил заложников и остался в помещении один. Сотрудники силовых ведомств направились на штурм, который был затруднен из-за возобновившейся стрельбы и пожара в доме после взрыва гранаты.
Стало известно, что правоохранительные органы подозревали мужчину 1960 года рождения в незаконном обороте оружия. Представители правоохранительных органов прибыли на участок для проведения обыска.
Сосед стрелявшего мужчины рассказал Москве 24 о зоопарке на участке подозреваемого. Очевидец, представившийся Даниилом, заявил, что соседи якобы держали у себя коров и тигра или медведя. Сосед также отметил, что стрелок проживал в поселке 10–15 лет.
Силовики применили гранатомет при штурме дома в поселке Вешки
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