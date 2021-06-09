Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в Сочи

15:32
Фото: СК России по Краснодарскому краю
Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Сочи, в результате которой погибли двое судебных приставов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
"По факту посягательства на жизнь двух сотрудников отдела судебных приставов, находящихся при исполнении служебных обязанностей, а также по факту покушения на убийство сотрудников, исполнявших решение суда по сносу, возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.
По данным следствия, приставы приехали в Адлерский район, чтобы выполнить исполнительные действия по решению суда о сносе незаконно возведенных построек. Однако хозяин потребовал покинуть его территорию и не менее трех раз выстрелил в приставов из охотничьего ружья.
Подозреваемого задержали, с ним работают следователи.
Инцидент произошел в среду, 9 июня. Сообщалось, что стрелявший сам сдался полиции без оружия.
Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Таганском районе столицы. По словам очевидцев, конфликт произошел между тремя мужчинами на Марксистской улице. В МВД России по Москве рассказали, что злоумышленники применили травматическое оружие.
В Сочи местный житель устроил стрельбу
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