Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы в Сочи

Фото: СК России по Краснодарскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Сочи, в результате которой погибли двое судебных приставов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

"По факту посягательства на жизнь двух сотрудников отдела судебных приставов, находящихся при исполнении служебных обязанностей, а также по факту покушения на убийство сотрудников, исполнявших решение суда по сносу, возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.

По данным следствия, приставы приехали в Адлерский район, чтобы выполнить исполнительные действия по решению суда о сносе незаконно возведенных построек. Однако хозяин потребовал покинуть его территорию и не менее трех раз выстрелил в приставов из охотничьего ружья.

Подозреваемого задержали, с ним работают следователи.

Инцидент произошел в среду, 9 июня. Сообщалось, что стрелявший сам сдался полиции без оружия.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Таганском районе столицы. По словам очевидцев, конфликт произошел между тремя мужчинами на Марксистской улице. В МВД России по Москве рассказали, что злоумышленники применили травматическое оружие.

