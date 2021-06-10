Суд арестовал мужчину за убийство знакомой камнем в Подмосковье

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Суд арестовал 63-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве 39-летней женщины в подмосковной Ивантеевке. Об этом сообщается на сайте областного главка Следственного комитета.

"По данным следствия, 6 июня 2021 года в лесополосе вблизи улицы Станционной в Ивантеевке между обвиняемым и его знакомой произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес потерпевшей множественные удары в область лица и туловища, после чего, приискав камень, нанес им не менее трех ударов по голове женщины. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия", – говорится в сообщении.

После этого мужчина скрылся, а тело убитой обнаружил прохожий. По этому факту было возбуждено уголовное дело об убийстве, по которому в рамках следственных действий обвиняемого установили и задержали.

По данным СК, ранее мужчина уже отбывал срок за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он полностью признал свою вину на допросе.

"В отношении 63-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве 39-летнего знакомой (часть 1 статьи 105 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – отметили в ведомстве.

Ранее суд в Сочи арестовал до 9 августа мужчину, который застрелил двух судебных приставов. По данным следствия, он не менее трех раз выстрелил в приставов из охотничьего ружья. Позднее стрелявший добровольно сдался полиции.