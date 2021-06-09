Суд признал законным наказание для аспиранта МГУ Мифтахова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мосгорсуд признал законным наказание в виде 6 лет колонии общего режима, назначенное бывшему аспиранту МГУ Азату Мифтахову, которого обвиняют в поджоге офиса партии "Единая Россия". Об этом сообщает РИА Новости.

"Московский городской суд постановил исключить из осуждения применение предмета, используемого в качестве оружия, в виде дымового пиротехнического факела (фальшфейер). В остальном приговор оставлен без изменения", – пояснили в суде.

Приговор Мифтахову был вынесен 18 января 2021 года. Его судили по делу о нападении на столичный офис партии "Единая Россия" в январе 2018 года.

Сроки также получили два других фигуранта дела – Елена Горбань и Андрей Ейкин. Им назначили 4 и 2 года условно соответственно.

