Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число погибших из-за урагана в Марий Эл увеличилось до восьми, сообщил в телеграм-канале мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов.

"10 человек госпитализированы, двое остаются в тяжелом состоянии", – отметил градоначальник.

Маслов выразил соболезнования семьям погибших. По словам мэра, в настоящее время в Йошкар-Оле коммунальные службы устраняют последствия непогоды. Он добавил, что по факту инцидента будет дополнительно информировать.

Ранее в МЧС России сообщили, что от урагана в Марий Эл пострадали 27 человек. В ведомстве отметили, что на тот момент насчитывалось семеро погибших.

По данным ведомства, спасатели работали на месте палаточного лагеря в республике, в районе озера Яльчик. Там специалисты расчищали завалы. К данной операции подключили 93 человек и 30 единиц техники.

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