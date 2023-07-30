Фото: телеграм-канал "МЧС России"

От урагана в Марий Эл пострадали 27 человек, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомстве, в настоящее время спасатели работают на месте палаточного лагеря в республике. В районе озера Яльчик специалисты расчищают образовавшиеся завалы.

"По предварительной информации, от непогоды пострадали 27 человек, из них – 7 погибли", – отметили в сообщении.

В МЧС добавили, что на месте ЧП работают 93 человека и 30 единиц техники.

Накануне сообщалось, что в Казани шквалистый ветер повалил несколько деревьев, заборов и повредил крыши. Горожан призвали быть аккуратными и не выходить из дома без необходимости.

В результате урагана в одном из жилых комплексов ветром унесло навес с мусорной площадки, с нескольких домов также снесло фрагменты крыш.



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