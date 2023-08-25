Циклон оставил без света 70 тыс жителей Владивостока

Фото: телеграм-канал Readovka

Циклон, обрушившийся на Приморский край 25 августа, привел к аварийным отключениям электричества у примерно 70 тысяч жителей Владивостока, сообщает региональная прокуратура. Объявлено штормовое предупреждение.

Ливень во Владивостоке начался в пятницу утром и уже успел затопить множество участков дорог и отдельные дворы. Аварийные отключения света зафиксировали на 16 улицах города.

Движение трамваев временно приостановили. Также на время перекрыли федеральную дорогу Уссури в районе остановки Седанка. Из двух детсадов из-за затопления эвакуировали воспитанников и сотрудников.

"С 05:00 до 13:00 по местному времени на территории города произошли восемь отключений электроснабжения, в результате которых без коммунальной услуги остались в общей сложности около 70 тысяч жителей", – говорится в сообщении.

Сейчас электроснабжение частично восстановлено. Прокуратура контролирует восстановление света.

Ранее ливни во Владивостоке привели к протечке крыши ремонтируемой школы, обрушению части опорной стены и затоплению дорог.

В мэрии рассказали, что из-за сильного дождя в городе затапливает некоторые низкие участки дороги, несмотря на поднятые решетки ливневой канализации. По их информации, вода зашла даже в подвалы некоторых соцучреждений. Пожарно-спасательные отряды оперативно проводят откачку воды из подвалов Седанкинского дома-интерната и Дальзаводской больницы.

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