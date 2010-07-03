В Грузии отстранили десять участвовавших в разгоне митинга полицейских

В Грузии отстранили десять полицейских за возможное превышение полномочий при разгоне митинга у здания парламента в Тбилиси 20-21 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. директора департамента центральной криминальной полиции Мамуку Челидзе.
"Генеральная инспекция МВД изучает вопрос возможного превышения (полномочий) со стороны отдельных правоохранителей во время разгона акции", – сказал он на брифинге.
Ранее власти Грузии решили пойти на уступки участникам акций протеста в Тбилиси. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" согласилась провести запланированные на 2020 год выборы в парламент по пропорциональной системе.
Беспорядки в Тбилиси начались после инцидента в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.
Это вызвало возмущение представителей грузинской оппозиции. Активисты пошли на штурм здания парламента. Под давлением митингующих спикер парламента Ираклий Кобахидзе был вынужден покинуть свой пост.
Для разгона митингующих грузинская полиция применила слезоточивый газ и водометы.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила в организации протестов в стране Россию. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал такое заявление крайне непрофессиональным.
В ответ Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям пассажирские перевозки из России в Грузию с 8 июля.
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