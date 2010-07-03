"Победа" рассказала, как можно вернуть деньги за билеты в Грузию

Билеты авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") в Грузию, по которым хотя бы один полет должен быть выполнен позже 8 июля, аннулируются. Людям на карту вернут полную сумму денег за билеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Победы".
"Билеты, по которым хотя бы один полет должен быть выполнен 8 июля и позднее, аннулируются. Для удобства клиентов полный возврат денежных средств выполняется автоматически на карту, которой оплачивалось бронирование. Срок поступления денежных средств зависит от условия банка держателя карты", – сказала собеседница агентства.
Владимир Путин ранее запретил российским авиакомпаниям выполнять полеты в Грузию. Грузинским авиаперевозчикам также запрещено летать в Россию.
Такое решение было принято вследствие массовых протестов в Тбилиси. Протесты начались после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В ней участвовал депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сел в кресло главы грузинского парламента. Он сказал, что в кресло спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Однако это вызвало негативную реакцию со стороны местной оппозиции.
Митингующие пошли на штурм здания парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе. Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и водометы. 24 июня власти Грузии решили пойти на уступки участникам протестов. Правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" заявила, что будут проведены запланированные на 2020 год выборы в парламент по пропорциональной системе.
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