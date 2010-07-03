В Грузии избрали нового спикера парламента

Новым спикером парламента Грузии стал лидер "Грузинской мечты" Арчил Талаквадзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Талаквадзе утвердили на пост спикера парламента после того, как эту должность – под давлением участников акций протеста в Тбилиси – покинул Ираклий Кобахидзе. Вице-спикер парламента Тамар Чугошвили уточнила, что кандидатуру Талаквадзе поддержали 94 депутата, "ни одного голоса против". Она пожелала успехов новому спикеру.

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня. Поводом стал инцидент в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как принято на таких мероприятиях, сел в кресло спикера парламента. Это вызвало возмущение представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Спикер парламента Ираклий Кобахидзе был вынужден покинуть свой пост. Для разгона митингующих грузинская полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщается о 240 пострадавших.

24 июня власти Грузии решили пойти на уступки протестующим, согласившись провести запланированные на 2020 год выборы в парламент по пропорциональной системе. Это означает, что власти "готовы дать шанс всем политическим партиям пройти в парламент", пояснил основатель партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.

Для обеспечения безопасности россиян в связи с протестами в Тбилиси Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям пассажирские перевозки из России в Грузию с 8 июля. Минтранс РФ объявил, что грузинским авиакомпаниям также запретят полеты в Россию с 8 июля.