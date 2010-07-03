Порошенко призвал переименовать Грузию

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Петр Порошенко заявил, что МИД Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело. Свое обращение бывший президент Украины опубликовал в Facebook.

Он напомнил, что Грузия "пошла на то, чтобы сменить ключевую букву" в написании названия украинской столицы: "Київ" вместо "Киев".

Порошенко также призвал граждан страны отправиться на отдых в Грузию, чтобы помочь Тбилиси в борьбе с "российской агрессией".

"Конечно, я призываю украинцев отдыхать на Украине, но тем, кто планирует отдыхать за границей или в оккупированном Крыму, рекомендую переориентироваться на Грузию", – написал экс-президент.

Он призвал соотечественников не оставлять "в беде своих грузинских братьев". Кроме того, он обратился к кабмину страны с предложением предоставить скидку на аэропортовые сборы для рейсов сообщением Украина – Грузия – Украина.

Ранее премьер-министр Грузии Макмука Бахтадзе заявил, что республика безопасна для российских туристов, как и для любого гостя, который приезжает в эту страну.

20 июня в Тбилиси начались акции протеста. Оппозиционным силам не понравился инцидент, когда в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента.

Активисты пошли на штурм здания парламента. Под давлением митингующих спикер парламента Ираклий Кобахидзе был вынужден покинуть свой пост.

В связи с этими событиями Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям пассажирские перевозки из России в Грузию с 8 июля. Роспотребнадзор усилил контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции из Грузии.