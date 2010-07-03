Осталась или бросили? 83-летняя женщина живет одна на летней даче

83-летняя москвичка осталась одна на летней даче. Она почти не ходит, непонятно, чем женщина питается. Она уже которую зиму живет в летнем доме на даче без элементарных удобств. Причем у нее есть сын и внук, а также свое жилье в центре Москвы, на Преображенке. О ситуации сообщает телеканал Москва 24.

Дом Клавдии Ефимовны Першиной выгладит заброшенным и необитаемым. Здесь она остается уже более 29 лет. Она рассказала, что сама таскает воду из колодца. Водопровода в доме нет. К неудобным условиям женщина приспособилась.

Корреспонденты нашего телеканала вместе с представителями благотворительного фонда отправились в гости к бабушке. Они увидели дом, который с виду можно принять за необитаемый. В нем очень едкий запах, разруха и, судя по разводам на потолке, крыша зимой протекает. Проводка оставляет желать лучшего, с учетом протекающей крыши дом может просто загореться.

С помощью печи Клавдия Ефимовна зимой отапливает домик. Хотя стены здесь настолько тонкие, что его с трудом можно отопить в -5...-10 градусов. Есть плита, но газа нет. На вопрос, как она готовит, Клавдия Ефимовна ответила, что "когда как получается". Она также сама ходит в магазин за продуктами несколько километров, хотя признается, что это ей дается тяжело – ноги болят. Журналисты нашли из еды только колбасу и хлеб, которые принесла соседка. Родные навещают ее редко.

"Ну как, сын, можно сказать, что нет, он где-то занимается своими делами. А внук постоянно здесь", – говорит она.

Внук Клавдии Ефимовны Александр заявил, что оставил бабушку в этом доме, потому что ей там хотелось быть.

"Она находилась там, потому что хотела находиться, ей там было комфортно. Я оставлял ее там до последнего момента, пока ей не станет совсем тяжело. Оставьте бабушку в покое, спасибо!" – сказал он, обращаясь к журналистам.

Соседи рассказали нам, что год назад приезжал сын Клавдии Ефимовны, он привез дрова для печки, но они оказались неподходящего размера. После этого сына здесь больше не видели. Внук, однако, уверяет, что бабушке есть где жить и он готов ее забрать.



"Я все понимаю, раньше все было хорошо, и я даже заставлял ее приезжать, но она не хотела. Она говорит, что это родное место, что жила всю жизнь здесь. Я вот не знал, что делать с кошками, но понял, что бабушка мне дороже, чем кошки", – заявил Александр.

Сейчас бабушка сильно сдала: она уже две недели не выходит в магазин, начала все терять и забывать.

"Учитывая, что такая проводка, обогревается она обогревателем не пойми какого происхождения, больные кошки, она еле ходит, босиком. Я считаю, что ситуация такая критичная для нее, учитывая ее возраст, ей 83 года, если в ближайшее время сын ее не заберет, возможно доведение до уголовного дела", – сказал директор социального Центра Святителя Тихона при Донском монастыре Александр Гезалов.

Если Клавдию Ефимовну так и не заберут родные, придется обращаться в полицию и социальные службы.

