В Татарстане у магазина нашли новорожденного ребенка в пакете

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

У одного из магазинов в селе Черемшан в Татарстане нашли новорожденного мальчика в полиэтиленовом пакете. Об этом говорится на сайте СУ СК по региону.

Сейчас ребенок находится в перинатальном центре Альметьевска. Ведется розыск матери.

"Возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство матерью новорожденного", – рассказали следователи. Уточняется, что малыша нашел директор магазина.

В Москве в мае 2019 года мать привела двухлетнюю девочку в поликлинику и оставила ее там без присмотра. Женщина решила, что ребенок будет мешать ей строить личную жизнь. Малышку передали под предварительную опеку в семью бабушки.

В том же месяце случилась похожая история. Мать оставила шестилетнего сына в игровой комнате торгового центра на Лобненской улице и отказалась забирать его. Ее задержала полиция. На допросе она утверждала, что мальчик якобы не ее сын.

Еще одна женщина пришла с мальчиком и девочкой в хостел в подмосковных Котельниках. Она попросила спальное место и сказала, что забыла в машине паспорт. После этого ушла, оставив детей. Спустя некоторое время сотрудники хостела обратились в полицию. Женщину арестовали.