Опубликовано видео допроса оставившей детей в хостеле матери

Следственный комитет опубликовал видео допроса матери, оставившей двоих детей в хостеле в столичном районе Котельники.

Женщина сообщила, что не оставляла детей в хостеле, а доверила их няне, договорившись, что та будет следить за ними.

По словам задержанной, детей она передала у метро, и у нее есть свидетель.

Ранее сообщалось о задержании женщины 1989 года рождения. По версии следствия, 28 мая она с мальчиком и девочкой пришла в хостел в 3-м Покровском проезде.

Женщина попросила спальное место, а потом сказала, что забыла в машине паспорт и ушла, оставив детей в хостеле.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

Детей направили в инфекционную больницу. Позже их передадут в ресурсную семью до выяснения всех обстоятельств.