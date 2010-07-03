Оставленных в хостеле младенцев передадут в ресурсную семью

Оставленных в хостеле в Котельниках младенцев после больницы передадут в ресурсную семью до выяснения всех обстоятельств. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова на своей странице в Instagram.
"Мы постараемся, чтобы малыши пробыли в больнице как можно меньше. После соблюдения необходимых процедур они будут переданы в ресурсную семью и пробудут там до выяснения всех обстоятельств", – написала Мишонова.
Ожидается также экспертиза, которая установит, являются ли дети друг другу братом и сестрой. Врачи предполагают, что им 10–11 месяцев. Более точный возраст выяснят позднее.
Омбудсмен отметила, что малыши любопытны, они активно играют с игрушками. Есть небольшой недобор веса, но, как утверждают врачи, это поправимо.
У брошенных в хостеле детей нет видимых отклонений в развитии
Инцидент произошел 28 мая. В полицию сообщили, что неизвестная девушка с мальчиком и девочкой пришла в хостел в 3-м Покровском проезде.
Она попросила спальное место, а потом сказала, что забыла в машине паспорт. Детей девушка оставила в хостеле, но обратно так и не вернулась.
Малышей госпитализировали в инфекционное отделение Дзержинской городской больницы. У детей не было отклонений в развитии. По словам специалистов, у них диагностировали только небольшой кашель и насморк.
Возбуждено уголовное дело по статьям "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".
Другой громкий случай произошел в столице 16 мая. Женщина привела двухлетнюю дочку в поликлинику на севере столицы и оставила ее там. Оказалось, мать подумала, что ребенок будет мешать ей строить личную жизнь. Малышку передали под предварительную опеку в семью бабушки.
26 мая стало известно о похожем случае. Мать оставила шестилетнего сына в игровой комнате одного из столичных торговых центров. Через несколько часов администрация связалась с матерью по телефону, но та отказалась забирать ребенка. Женщину задержала полиция. На допросе она утверждала, что мальчик якобы не ее сын.
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