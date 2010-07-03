Опубликовано видео с брошенными в хостеле детьми

Телеканал Москва 24 опубликовал видео с брошенными в подмосковном хостеле детьми, которые сейчас находятся в больнице.
Инцидент произошел во вторник, 28 мая. В дежурную часть Котельниковского отдела полиции "Люберецкое" поступило сообщение, что неизвестная девушка с мальчиком и девочкой пришла в хостел в 3-м Покровском проезде.
Она попросила спальное место, а потом сказала, что забыла в машине паспорт. Детей девушка оставила в хостеле, но обратно так и не вернулась.
Малышей госпитализировали в инфекционное отделение Дзержинской городской больницы. В пресс-службе детского омбудсмена по Московской области Ксении Мишоновой уточнили, что у детей нет отклонений в развитии. По словам врачей, у них диагностировали только небольшой кашель и насморк.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".
Другой громкий случай произошел 16 мая в Москве. Женщина привела свою двухлетнюю дочку в поликлинику на севере столицы и оставила ее там. Как выяснилось позже, мать подумала, что ребенок будет мешать ей строить личную жизнь. Малышку передали под предварительную опеку в семью бабушки.
Спустя всего десять дней, 26 мая, стало известно о похожем случае. Мать оставила шестилетнего сына в игровой комнате одного из столичных торговых центров. Через несколько часов администрация связалась с матерью по телефону, но та отказалась забирать ребенка. Женщину задержала полиция. На допросе она уверяла, что мальчик якобы не ее сын.
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