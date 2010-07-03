Эксперт объяснила, почему лучше забирать детей у матерей-"кукушек"

За последние две недели в Москве вызвали резонанс сразу две истории о матерях, которые бросили своих детей в общественном месте. Замглавы Национального родительского комитета Юлия Матюнина пояснила ИА "НСН", почему в соцучреждении у брошенного ребенка больше шансов на счастливую жизнь в будущем, чем с матерью-"кукушкой".
Матюнина напомнила, что службы опеки помещают брошенных родителями детей в детские дома, где, по ее словам, ситуация в последние годы заметно улучшилась. "Средний срок пребывания ребенка там − от трех до шести месяцев. Далее ребенок попадает в ту самую замещающую семью", − пояснила эксперт. Она добавила, что "на сегодняшний день дети, которые оканчивают школу и после совершеннолетия выпускаются из детского дома, это скорее исключение, чем правило".
Как подчеркнула замглавы Родительского комитета, если детей не будут возвращать мамам-"кукушкам", они получат "все шансы в относительно юном возрасте очень быстро попасть в семью".
Первый громкий случай произошел в столице 16 мая. Мать привела двухлетнюю девочку в поликлинику на севере Москвы и оставила ее там без присмотра. Женщина решила, что ребенок будет мешать ей строить личную жизнь. Малышку передали под предварительную опеку в семью бабушки.
Еще одна история, которая вызвала бурные обсуждения, произошла спустя десять дней − 26 мая. Мать оставила шестилетнего сына в игровой комнате торгового центра на Лобненской улице. Когда через несколько часов администрация ТЦ связалась с матерью по телефону, та отказалась забирать ребенка. Женщину задержала полиция. На допросе она уверяла, что мальчик якобы не ее сын.
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