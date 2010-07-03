Оставившую детей в хостеле в Котельниках женщину задержали

Фото: Москва 24

Женщину, оставившую двух детей в хостеле в Котельниках, задержали, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В ближайшее время задержанную 1989 году рождения доставят в следственные органы.

28 мая девушка с мальчиком и девочкой пришла в хостел в 3-м Покровском проезде. Она попросила спальное место, а потом сказала, что забыла в машине паспорт и ушла, оставив детей в хостеле.

Возбуждено уголовное дело по статьям "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

Младенцев направили в инфекционную больницу. По словам специалистов, у них диагностировали только небольшой кашель и насморк. Позже детей передадут в ресурсную семью до выяснения всех обстоятельств.

Ожидается также экспертиза, которая установит, являются ли они друг другу братом и сестрой. Врачи предполагают, что малышам 10–11 месяцев.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова отметила, что они любопытны, они активно играют с игрушками. Есть небольшой недобор веса, но, как утверждают медики, это поправимо.