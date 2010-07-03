Суд арестовал женщину, бросившую детей в хостеле

Люберецкий городской суд арестовал женщину, бросившую детей в подмосковном хостеле. Она останется в СИЗО до 28 июля.
"Постановлением Люберецкого суда удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу Якушевой Алены Ростиславовны", – цитирует решение судьи ТАСС.
Суд принял решение об аресте, так как, по мнению следствия, иначе женщина может попытаться скрыться за границу. Известно, что она приехала на заработки с Украины.
Свою вину подсудимая не признала. Она заявила, что не бросала детей, а оставила их с няней.
28 мая женщина пришла с мальчиком и девочкой в хостел в подмосковных Котельниках. Она попросила спальное место и сказала, что забыла в машине паспорт. После этого женщина ушла, оставив детей в хостеле. Спустя некоторое время сотрудники хостела обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".
Детей, у которых диагностировали только небольшой кашель и насморк, доставили в инфекционную больницу. Позже их передадут в ресурсную семью до выяснения всех обстоятельств. По словам врачей, малышам примерно 10–11 месяцев.
Как рассказала детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова, дети очень любопытны и активно играют. Она отметила, что у них есть небольшой недобор веса, но это поправимо.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.