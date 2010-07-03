Суд арестовал женщину, бросившую детей в хостеле

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Люберецкий городской суд арестовал женщину, бросившую детей в подмосковном хостеле. Она останется в СИЗО до 28 июля.

"Постановлением Люберецкого суда удовлетворено ходатайство следствия о заключении под стражу Якушевой Алены Ростиславовны", – цитирует решение судьи ТАСС.

Суд принял решение об аресте, так как, по мнению следствия, иначе женщина может попытаться скрыться за границу. Известно, что она приехала на заработки с Украины.

Свою вину подсудимая не признала. Она заявила, что не бросала детей, а оставила их с няней.

28 мая женщина пришла с мальчиком и девочкой в хостел в подмосковных Котельниках. Она попросила спальное место и сказала, что забыла в машине паспорт. После этого женщина ушла, оставив детей в хостеле. Спустя некоторое время сотрудники хостела обратились в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

Детей, у которых диагностировали только небольшой кашель и насморк, доставили в инфекционную больницу. Позже их передадут в ресурсную семью до выяснения всех обстоятельств. По словам врачей, малышам примерно 10–11 месяцев.

Как рассказала детский омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова, дети очень любопытны и активно играют. Она отметила, что у них есть небольшой недобор веса, но это поправимо.