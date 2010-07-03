В Союзе садоводов объяснили принцип действия налоговых льгот для дачников

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Руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова объяснила, какие изменения для дачников повлекут за собой поправки, принятые в Налоговый кодекс во вторник, 29 октября.

По словам эксперта, раньше с дачниками-"одиночками" составлялись договоры, по сути договоры аренды. Сейчас их можно не заключать, поскольку такие садоводы смогут присутствовать на собраниях и голосовать. При этом они не будут платить взносы, которые обязаны вносить члены СНТ.

"Поэтому необходимость в договорах отпала. Поскольку они уравнены в правах, то получается, что и их взносы полноценные, как и у членов товарищества они не облагаются налогом. То есть договор мы с ними не составляем и никакого налога на прибыль с них не берем", – сказала она в интервью ИА "НСН".

Ранее взносы собственников садовых участков, не являющихся членами товарищества, были освобождены от налога на прибыль. Изменения в Налоговый кодекс исключают понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства".

Налог на прибыль не придется платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за ремонт объектов, относящихся к имуществу общего пользования. От налога на прибыль также освобождаются плата за услуги и работы товарищества по управлению имуществом.

