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13:33

Проектирование новой автодороги началось в Солнцеве

строительство город дороги авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Москве начали проектирование новой автодороги, которую запланировали построить в районе Солнцево, сообщает пресс-служба столичного департамента развития новых территорий Москвы.

Трассу протянут с целью соединения улицы Родниковской и Киевского шоссе. Строительство запланировали в месте расположения торговых комплексов для обеспечения их транспортной доступности.

"Дорога в перспективе соединит район Солнцево, трассу Солнцево – Бутово – Видное и Киевское шоссе, значительно улучшив дорожную ситуацию на данной территории, в частности, для пассажиров общественного транспорта", – приводит слова руководителя департамента Владимира Жидкина Агентство "Москва".

Протяженность автодороги составит два километра. Кроме того, проект предусматривает строительство сквозного проезда между торговыми центрами и организацию велодорожек.

Ранее сообщили, что всего в 2020 году в Москве запланировали построить более 60 километров дорог. Кроме того, в столице возведут 21 искусственное сооружение и 24 пешеходных перехода.

Также появилась информация, что с 2012 года в развитие ТиНАО вложили более 1,4 триллиона рублей. В 2019 году в административных округах ввели 1,39 миллиона квадратных метров жилья и 11 современных соцобъектов. Кроме того, в ТиНАО протянули 111 километров новых дорог.

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