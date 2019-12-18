Около 300 км дорог построят в ТиНАО к 2024 году

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Глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин рассказал журналистам, что к 2024 году в ТиНАО построят порядка 300 километров новых дорог.

"За семь лет на новых территориях построено уже порядка 200 километров дорог и в ближайшие четыре года будет построено около 300 километров", – сказал чиновник.

По его словам, в улично-дорожную сеть автономного округа столицы инвестировано уже порядка 160 миллиардов рублей, передает РИА Новости.

Жидкин добавил, что в декабре планируется открыть новую дорогу протяженностью в три километра от улицы Адмирала Корнилова до станции метро "Филатов луг".

Ранее сообщалось, что больше половины жителей Троицка проголосовали за строительство конечной станции Коммунарской линии метро в центре города.