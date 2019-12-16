Больше половины жителей Троицка проголосовали за строительство метро в центре города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Больше половины жителей Троицка проголосовали за строительство конечной станции линии метро в центре города. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Общественной палаты столицы.

"Всего проголосовали 4 тысячи 489 человек. Из них за вариант "38 километр Калужского шоссе" – 1 тысяча 919 человек или 42,8%, за вариант "Октябрьский проспект" – 2 тысячи 570 человек или 57,2%", – уточнили в пресс-службе.

Голосование стартовало 15 декабря в 10:00 и закончилось 16 декабря в 20:00. Свои заявки на участие в электронном голосовании подали 4 тысячи 809 жителей Троицка, это 12,7% избирателей. Впервые в этом голосовании приняли участие ученики старших классов школ в возрасте от 16 лет.

В Троицке планируют построить конечную станцию Коммунарской линии метро. Она будет начинаться от станции МЦК Крымская, на ней планируют построить 16 станций и обеспечить интеграцию с тремя линиями метро и с МЦК.

Строительство Коммунарской линии началось в 2018 году. Сейчас идет сооружение двух первых участков от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка", ввод которых намечен на 2023 год. Общая длина этих участков составляет 15,7 километра с семью станциями.

