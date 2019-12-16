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Город

15:47

Явка на выборы за место строительства метро в Троицке на 15:00 превысила 93%

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Явка в ходе электронного голосования по выбору конечной станции метро в Троицке на 15:00 превысила 93%. Об этом сообщил председатель комиссии по технологиям "Умного города" Общественной палаты Москвы Илья Массух.

"Явка из числа зарегистрированных превышает 93%. Система работала всю ночь, люди голосовали и ночью, и рано утром", – цитирует его Агентство "Москва".

Массух уточнил, что голосование проходит в штатном режиме. Свой голос уже отдал 4 341 человек из 4 696 зарегистрированных. Впервые в этом голосовании приняли участие ученики старших классов школ в возрасте от 16 лет. Окончательные результаты станут известны после 21:00.

Голосование поможет узнать мнение жителей о том, проводить ли метро через Троицк с конечной остановкой в самом городе на Октябрьском проспекте или оставить метро за пределами города на Калужском шоссе.

В Троицке планируют построить конечную станцию Коммунарской линии метро. Она будет начинаться от станции МЦК Крымская, на ней планируют построить 16 станций и обеспечить интеграцию с тремя линиями метро и с МЦК.

Строительство Коммунарской линии началось в 2018 году. Сейчас идет сооружение двух первых участков от станции "Улица Новаторов" до станции "Коммунарка", ввод которых намечен на 2023 год. Общая длина этих участков составляет 15,7 километра с семью станциями.

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