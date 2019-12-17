Фото: stroi.mos.ru

Два храма планируют построить в ТиНАО. Об этом сообщили в комитете по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, один из храмовых комплексов площадью около двух тысяч квадратных метров разместится в деревне Марьино.

Еще один храм площадью 960 квадратных метров планируют построить в поселении Щаповское, вблизи деревни Песье. Уточняется, что высота храмов не превысит 50 м.

В настоящее время оба земельных участка свободны от застройки. Проекты изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) будут вынесены на публичные слушания.

Ранее стало известно, что храм Преображения Господня в Коммунарке сдали в эксплуатацию. Он расположен в на улице Лазурной и может вместить до 728 человек.