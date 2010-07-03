Строительство храма Преображения Господня завершилось в Коммунарке

11:44
11:44
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Фото: храмкоммунарка.рф
Храм Преображения Господня в Коммунарке сдали в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса.
Как уточнили в пресс-службе Мосгосстройнадзора, новый храм расположен в поселке Коммунарка, на улице Лазурной. Он может вместить до 728 человек.
По информации ведомства, в дубовый иконостас с золочением уже установили временные иконы. Кроме того, были приобретены светильники-бра и паникадило для освещения церкви. Отмечается, что богослужения в новом храме планируют начать в ноябре.
Здание храма и колокольни венчают купола, выполненные из легких металлических материалов по новой технологии. По словам специалистов, это обеспечит долговечность конструкций.
В Мосгосстройнадзоре напомнили, что строительство православных храмов в столице ведется на добровольные пожертвования прихожан. Для сбора средств был создан фонд "Поддержки строительства храмов города Москвы". Его сопредседателями являются Сергей Собянин и патриарх Кирилл.
Ранее сообщалось, что в Можайском районе столицы построят православный храм в современном стиле. Проект церкви священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице одобрен Москомархитектурой и патриархией. Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сооружение будет отличаться минимализмом и лаконичностью. Особенностью здания станет стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. Сквозь стекло прихожане смогут видеть пейзаж долины реки Сетунь.
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