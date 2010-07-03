Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:59

В Можайском районе построят православный храм в современном стиле

религия общество Мой район

10:59

Поделиться в социальных сетях:

Фото: pravmir.ru

Проект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице одобрен Москомархитектурой и Московской патриархией, сообщили в пресс-службе столичного комитета по архитектуре и градостроительству.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сооружение, спроектированное Саидом Джабраиловым из бюро "Архитекторы А.Р.Е.А.Л." и Валерием Лизуновым с Анжелой Моисеевой из бюро Archpoint, будет отличаться минимализмом и лаконичностью.

По словам Кузнецова, архитекторам удалось не только сохранить все традиционные для храмового зодчества элементы, но и внести новаторские детали. Так, одной из значимых особенностей здания будет стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. Прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь.

Отмечается, что прообразом для нового храма стала знаменитая церковь Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде, постройка которой датирована 14 веком. В основе проекта – классическая крестово-купольная система, в которой купол плавно переходит в барабан с немного наклоненными внутрь стенами, становясь с ним единым целым. При этом стены сводов тоже имеют небольшой наклон – все вместе эти элементы образуют единую сложную форму.

Алтарь же отделят от основного пространства храма низкой алтарной преградой с одноуровневым иконостасом, так что пространство священнослужения не будет скрыто. Вместимость храма составит 500 молящихся, при этом само пространство для моления будет светлым, высоким и практически лишенным декоративных деталей.

Проект храма представят на международном конкурсе религиозной архитектуры Faith & Form Awards. Инициатором и заказчиком проекта стал настоятель храма иеромонах Иона.

Читайте также

религия общество Мой район

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика