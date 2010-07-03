В Можайском районе построят православный храм в современном стиле

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Фото: pravmir.ru
Проект храма священномученика Игнатия Богоносца на Верейской улице одобрен Москомархитектурой и Московской патриархией, сообщили в пресс-службе столичного комитета по архитектуре и градостроительству.
Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, сооружение, спроектированное Саидом Джабраиловым из бюро "Архитекторы А.Р.Е.А.Л." и Валерием Лизуновым с Анжелой Моисеевой из бюро Archpoint, будет отличаться минимализмом и лаконичностью.
По словам Кузнецова, архитекторам удалось не только сохранить все традиционные для храмового зодчества элементы, но и внести новаторские детали. Так, одной из значимых особенностей здания будет стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь. Прихожане смогут видеть сквозь стекло пейзаж долины реки Сетунь.
Отмечается, что прообразом для нового храма стала знаменитая церковь Спаса Преображения на Ильине улице в Великом Новгороде, постройка которой датирована 14 веком. В основе проекта – классическая крестово-купольная система, в которой купол плавно переходит в барабан с немного наклоненными внутрь стенами, становясь с ним единым целым. При этом стены сводов тоже имеют небольшой наклон – все вместе эти элементы образуют единую сложную форму.
Алтарь же отделят от основного пространства храма низкой алтарной преградой с одноуровневым иконостасом, так что пространство священнослужения не будет скрыто. Вместимость храма составит 500 молящихся, при этом само пространство для моления будет светлым, высоким и практически лишенным декоративных деталей.
Проект храма представят на международном конкурсе религиозной архитектуры Faith & Form Awards. Инициатором и заказчиком проекта стал настоятель храма иеромонах Иона.
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