Время доступа к мощам Петра и Февронии увеличат на час 20 июля

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Время доступа к мощам святых Петра и Февронии в храме Христа Спасителя увеличат на один час 20 июля – перед возвращением святыни в Муром. Об этом сообщили в пресс-службе патриарха Кирилла.

Верующим напомнили, что мощи муромских святых останутся в столице еще два дня, передает Агентство "Москва". В пятницу, 19 июля, паломники смогут поклониться мощам святых благоверных князей с 08:00 до 20:00. В субботу, 20 июля, храм откроют на час раньше – в 07:00. Таким образом, в последний день пребывания святыни в столице доступ к ней будет открыт с 07:00 до 20:00, уточнили в пресс-службе патриарха.

Ранее сообщалось, что в день бракосочетания молодожены смогут без очереди поклониться мощам святых Петра и Февронии, которых почитают как покровителей брака. Для этого паре достаточно обратиться к волонтерам, которые проведут их в храм к святыне.

Мощи святых Петра и Февронии, живших в Муроме на рубеже XII–XIII веков, привезли в столицу 14 июля. Они останутся в храме Христа Спасителя до 21 июля.

Православные верующие чтят муромских святых как покровителей семьи и брака. Союз Петра и Февронии издревле считали образцом христианского супружества. Как сказано в летописи, дочь деревенского бортника Ефросинья (Феврония) вылечила от болезни муромского князя Петра (Давыда Юрьевича). Молодые люди полюбили друг друга и поженились. Будучи уже в преклонном возрасте, супруги приняли монашеский постриг. Умерли они в один день и час – 8 июля по новому стилю.

Мощи Петра и Февронии хранятся в Муроме в Свято-Троицком женском монастыре. С 2008 года в России в память о святых Петре и Февронии отмечают День любви, семьи и верности.