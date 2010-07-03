Около четырех тысяч человек поклонились мощам Петра и Февронии в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Около четырех тысяч человек поклонились мощам святых Петра и Февронии в день их прибытия в Москву. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Константина Блаженова.

"Мощи вчера привезли в Москву в три часа дня, потом был молебен, и доступ к ним был организован около 16:00. Поэтому из-за позднего привоза поклонились им около четырех тысяч человек. Думаю, что в основном пришли жители Москвы и Подмосковья, но допускаю, что какое-то количество пришедших было и из других регионов", – сказал Блаженов.

Доступ к святыне будет открыт до 21 июля с 08:00 до 20:00. Очередь желающих поклониться мощам будет формироваться на Пречистенской набережной. При большом числе паломников она будет начинаться от станции метро "Парк культуры", при небольшом – от "Кропоткинской". За порядком будут следить более 120 военных и сотрудников Росгвардии.

Глава департамента межрегиональной политики и межнациональных связей Москвы Виталий Сучков заявлял, что для удобства горожан на территории храма работают более 300 волонтеров, есть также медицинское обеспечение. По его словам, в случае необходимости для маломобильных людей организуют отдельный вход.

Согласно древнерусской летописи, в XIII веке дочь бортника из рязанской деревни Ефросинья (Феврония) излечила от болезни муромского князя Петра (Давыда Юрьевича). Они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг, завещав похоронить их вместе. Умерли Петр и Феврония в один день и час – 8 июля по новому стилю.

