Молодожены смогут поклониться мощам святых Петра и Февронии без очереди

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Молодожены смогут без очереди поклониться мощам покровителей брака – святых Петра и Февронии в храме Христа Спасителя. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе патриарха Кирилла.

"В день вашего бракосочетания, обратившись к волонтерам в общей очереди, вы можете зайти в храм Христа Спасителя вместе со своим фотографом и пройти к святыне вне очереди", – сказано в сообщении пресс-службы.

Днем 16 июля время ожидания в очереди к мощам Петра и Февронии составило 1,5 часа. Паломники присоединяются к очереди в начале Пречистенской набережной.

Мощи святых Петра и Февронии, живших в Муроме на рубеже XII–XIII веков, привезли в столицу 14 июля. Они останутся в храме Христа Спасителя до 21 июля.

Православные верующие почитают муромских святых как покровителей семьи и брака. Союз Петра и Февронии издревле считали образцом христианского супружества. Как сказано в летописи, дочь деревенского бортника Ефросинья (Феврония) вылечила от болезни муромского князя Петра (Давыда Юрьевича). Молодые люди полюбили друг друга и поженились. Будучи уже в преклонном возрасте, супруги приняли монашеский постриг. Умерли они в один день и час – 8 июля по новому стилю.

Мощи Петра и Февронии хранятся в Муроме в Свято-Троицком женском монастыре. С 2008 года в России в память о святых Петре и Февронии отмечают День любви, семьи и верности.