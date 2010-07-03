Паломники стоят в очереди к мощам святых Петра и Февронии примерно 1,5 часа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Время ожидания в очереди к мощам святых Петра и Февронии в храме Христа Спасителя составляет 1,5 часа. Вход в очередь – в начале Пречистенской набережной, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу оргкомитета церкви по принесению мощей святых Петра и Февронии.

"Расчетное время прохода к святыне – 1,5 часа", – говорится в сообщении.

Для паломников к мощам святых Петра и Февронии в Москве открылась горячая линия. По всем вопросам о пребывании святыни в столице можно обратиться по телефонам: 8 (495) 637–12–95, 8 (495) 637–12–97. Время работы телефона: с 08:00 до 19:00.

Доступ к святыне будет открыт до 21 июля с 08:00 до 20:00.

Согласно древнерусской летописи, в XIII веке дочь бортника из рязанской деревни Ефросинья (Феврония) излечила от болезни муромского князя Петра (Давыда Юрьевича). Они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг, завещав похоронить их вместе. Умерли Петр и Феврония в один день и час – 8 июля по новому стилю.

