Паломники стоят в очереди к мощам святых Петра и Февронии примерно 1,5 часа

Время ожидания в очереди к мощам святых Петра и Февронии в храме Христа Спасителя составляет 1,5 часа. Вход в очередь – в начале Пречистенской набережной, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу оргкомитета церкви по принесению мощей святых Петра и Февронии.
"Расчетное время прохода к святыне – 1,5 часа", – говорится в сообщении.
Для паломников к мощам святых Петра и Февронии в Москве открылась горячая линия. По всем вопросам о пребывании святыни в столице можно обратиться по телефонам: 8 (495) 637–12–95, 8 (495) 637–12–97. Время работы телефона: с 08:00 до 19:00.
Доступ к святыне будет открыт до 21 июля с 08:00 до 20:00.
Согласно древнерусской летописи, в XIII веке дочь бортника из рязанской деревни Ефросинья (Феврония) излечила от болезни муромского князя Петра (Давыда Юрьевича). Они полюбили друг друга и поженились. В преклонном возрасте супруги приняли монашеский постриг, завещав похоронить их вместе. Умерли Петр и Феврония в один день и час – 8 июля по новому стилю.
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