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06:00

Храмовый комплекс на северо-западе Москвы поставили на учет

город строительство недвижимость религия

Фото: lodochnaya.moseparh.ru

Храм святителя Николая Мирликийского Чудотворца на северо-западе столицы поставили на кадастровый учет, сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Там указали, что также зарегистрировали причтовый дом. Объекты расположены в районе Южное Тушино по адресу: улица Лодочная, дом 16, строения 1 и 2.

Площадь храмового комплекса составляет свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Храм рассчитан на 180 прихожан. В доме причта находятся звонница и церковно-приходская школа.

В комплексе градостроительной политики и строительства добавили, что всего в 2019 году на кадастровый учет поставлено более 7,5 миллиона квадратных метров жилья.

Отмечается, что это более 250 многоквартирных домов. Данный показатель на 25 процентов превышает аналогичные показатели прошлого года.

8 ноября на Главный храм Вооруженных сил в парке "Патриот" установили первый из шести куполов весом 34 тонны. Строители подняли его на высоту 20-этажного дома.

На Главный храм Вооруженных сил установили первый купол

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