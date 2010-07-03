Спасо-Преображенский собор отреставрируют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгорнаследие согласовало проект реставрации Спасо-Преображенского собора Новоспасского монастыря на Крестьянской площади.

Специалисты воссоздадут утраченные фрагменты художественной росписи храма, передает портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, будут раскрыты оконные проемы XVII века и северный вход в собор. Планируется, что работы будут проводить в 2020–2021 годах.

Собор был заложен в 1491 году. К середине XVII века здание обветшало и было частично разобрано. Современное здание начали возводить в 1645 году.

Президент столичного футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун ранее выделил 3,3 миллиона рублей на создание эскизов мозаичных панно храма князя Владимира в Тушине.