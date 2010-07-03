Реставрацию люстр Северного речного вокзала завершат в 2020 году

Реставрация осветительных приборов Северного речного вокзала находится на завершающей стадии.

Планируется, что люстры вернутся на историческое место в 2020 году, передает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, всего на реставрации находится около 500 осветительных приборов.

Из них примерно половина была воссоздана, так как аварийное состояние материалов не позволяло их отреставрировать, а часть была безвозвратно утеряна.

При этом реставраторы нашли в здании склад с коробками, в которых оказались хорошо сохранившиеся оригинальные запасные плафоны, отметил Емельянов.

Реставрацию люстр Северного речного вокзала Москвы завершат в 2020 году



Реконструкция Северного речного вокзала началась в декабре 2018 года. Фасады и интерьеры восстановят по архивным материалам.

На территории прилегающего парка появятся спортивная зона, ресторан с летней верандой, детские площадки и аттракционы.

Также вокзалу вернут первоначальную функцию обслуживания пассажиров речного транспорта. В здании разместятся залы ожидания, билетная касса и справочное бюро.