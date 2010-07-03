Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Северному речному вокзалу вернут первоначальную функцию обслуживания пассажиров речного транспорта. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса.

"В здании разместятся залы ожидания, билетная касса, киоск по продаже сувенирной продукции, справочное бюро, буфет, кабинет врача и комната матери и ребенка", – говорится в сообщении.

Реконструкция здания началась в декабре 2018 года. Фасады и интерьеры восстановят по архивным материалам. На территории прилегающего парка появятся спортивная зона, ресторан с летней верандой, детские площадки и аттракционы.

Здание в стиле сталинского ампира было построено в 1937 году как часть комплекса канала Москва – Волга. Здание отличают высокий шпиль, который увенчан звездой (раньше она располагалась на Спасской башне Кремля), и широкая центральная лестница. В 1990-е снижение объема пассажироперевозок привело к передаче здания в аренду коммерческим фирмам. В 2010 году его закрыли из-за аварийного состояния.

Капитальный ремонт здесь не проводили на протяжении 70 лет. Три года назад вокзал перешел в собственность столицы, передан в ведение ГУП "Мосгортранс". Полностью завершить реставрацию планируется в конце первого квартала 2020 года.