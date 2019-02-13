Владелец "Спартака" Федун выделил более 3 млн рублей на храм в Тушине

Стартовал общероссийский конкурс на создание живописных эскизов мозаичных панно храма святого равноапостольного великого князя Владимира в Тушине.
Вице-президент компании "Лукойл", президент столичного футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун выделил 3,3 миллиона рублей в качестве призового фонда.
1,5 миллиона составит премия за проект, который займет первое место. За второе и третье выплатят 1 миллион и 800 тысяч рублей соответственно.
"Мы надеемся, что, работая над эскизами, художники смогут проявить все свои творческие возможности и таланты, а храм получит свой уникальный облик и станет новым духовным центром и настоящим украшением Москвы", – сказал Федун.
Помимо храма на берегу Москва-реки рядом со стадионом "Открытие Арена" будет построена звонница, несколько часовен и здание культурно-выставочного центра. Строительные работы стартовали в 2018 году.
По проекту храм великого князя Владимира будет рассчитан на единовременное посещение 785 прихожан. Периметр здания должен быть украшен мозаичным панно. Сюжет мозаик будет охватывать историю русского православия.
В конкурсе на создание эскизов могут принять все желающие. Лучшие проекты будет выбирать жюри, в которое вошли представители Русской православной церкви (РПЦ), архитекторы, художники и искусствоведы.
Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 15 апреля. Победителей объявят 15 мая.
Ранее сообщалось, что духовно-просветительский центр, музыкальная школа, концертный зал и спортивный комплекс появятся рядом со строящимися или уже построенными по московской программе храмами.
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