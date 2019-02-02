На строительство храма вооруженных сил собрали 2 млрд рублей

Более двух миллиардов рублей народных пожертвований собрано на строительство главного храма вооруженных сил. Об этом заявил член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин.
"На сегодняшний день мы собрали более двух миллиардов рублей, мы уже начинаем поднимать стены храма, он приобретает зримые очертания", – сказал он в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Калинин отметил, что все взносы в специально созданный благотворительный фонд "Воскресенье" осуществляются на добровольной основе. Также он добавил, что открытие храма запланировано на 9 мая 2020 года.
Ранее министр обороны РФ объявил о строительстве главного храма ВС РФ в честь Вознесения Христова. Идея получила благословение Патриарха Кирилла. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и всех россиян. Из трофейной немецкой техники времен Великой Отечественной войны отольют ступени храма.
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