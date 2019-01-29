В Москве рядом с новыми храмами построят досуговые комплексы

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Духовно-просветительский центр, музыкальная школа, концертный зал и спортивный комплекс появятся рядом со строящимися или уже построенными по московской программе храмами, сообщает Агентство "Москва".

Куратор программы строительства храмов в столице, советник мэра Москвы Владимир Ресин в рамках XXVII Рождественских чтений привел в пример храм в честь святителя Спиридона на Большой Академической улице.

Возле храма строится здание духовно-просветительского центра на 1,5 тысячи прихожан. По инициативе настоятеля прихода будет открыта некоммерческая музыкальная школа. К работам планируется привлечь Минкультуры и консерваторию.

Также чиновник отметил строящуюся церковь Сретения Господня на Саранской улице в Жулебино. Ее планируют ввести в эксплуатацию в текущем году. При храме откроют большой концертный зал, куратором которого станет Московская консерватория. Зеленую территорию вокруг комплекса дополнительно благоустроят.

В Северном Бутове в этом году начнется строительство храмового комплекса в честь Дмитрия Донского. При нем планируется открыть общественно-патриотический комплекс. Там в спортивных секциях детям будут преподавать участники Олимпиад.

Сейчас при храме обучается около тысячи детей, из них 900 учеников посещают занятия в воскресной школе. Там планируется построить крупнейший программный комплекс за три года.