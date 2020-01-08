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Москва 24

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Общество

09:26

Свыше 60 километров дорог планируется построить до конца года в Москве

город общество строительство дороги авто

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Более 60 километров дорог планируется построить в Москве до конца 2020 года. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

Он заявил, в 2020 году департаментом строительства намечено закончить возведение 62,5 километров дорог, 21 искусственного сооружения, а также 24 пешеходных переходов.

Бочкарев уточнил, что среди запланированных объектов наиболее важными являются: участок Южного дублера Кутузовского проспекта от Аминьевского шоссе до Третьего транспортного кольца, развязка на пересечении Волоколамского шоссе и МКАД, автомобильная дорога от МКАД до поселка Коммунарка, а также путепровод через железнодорожные пути от улицы Пруд Ключики до улицы 1-я Фрезерная.

Ранее стало известно о запланированном начале строительства горнолыжного комплекса в ТиНАО. Отмечалось, что работы по возведению объекта начнутся уже в текущем году.

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