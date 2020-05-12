Заявки на получение городских субсидий начали оформлять на портале mbm.mos

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичным компаниям открыли доступ на получение городских субсидий в онлайн-режиме. Соответствующая услуга появилась на портале mbm.mos.ru. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Предприниматели могут подать онлайн-заявку на получение субсидий на ведение бизнеса по франшизе, продвижение товаров на маркетплейсах, на участие в выставках в России и за рубежом, оплату услуг сервисов по доставке еды, а также на развитие и покупку оборудования для МСП, в том числе для гостиниц, соцпредприятий и резидентов технопарков", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

На портале необходимо выбрать интересующую субсидию, затем подготовить пакет необходимых документов, после чего загрузить их на сайт. В процессе поверки потребуется квалифицированная электронная подпись.

Несмотря на запуск онлайн-сервиса, документы по-прежнему можно подать напрямую в департамент предпринимательства и инновационного развития. Он располагается по адресу: Романов переулок, дом 4, строение 2. Время приема: с понедельника по четверг – с 09:00 до 16:00, в пятницу – с 09:00 до 15:00.

Чтобы избежать ошибок при оформлении, можно проверить собранные документы в специальном сервисе. Кроме того, на сайте mbm.mos.ru и по телефону горячей линии +7 (495) 225-14-14 доступны консультации специалистов.

