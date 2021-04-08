Россия и Белоруссия намерены отменить роуминг с 2022 года

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Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил, что с 1 января 2022 года роуминг между Белоруссией и Россией может быть полностью отменен. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас мы поставили задачу, что надо не позднее 1 июля текущего года закончить все бумажные дела, подготовить все межправсоглашения, подписать, пройти все внутригосударственные процедуры с таким расчетом, чтобы уже с 1 января 2022 года полностью даже оставшиеся полтора цента за коннект и так далее, чтобы их снять", – рассказал Семашко.

Он отметил, что на данный момент весь процесс завершен уже на 95%.

Опытная эксплуатация, которая была запущена в конце 2020 года, дала понять, что все вопросы по технике, программным продуктам и организационным моментам уже решены.

Ранее сообщалось, что мероприятия по отмене роуминга между Россией и Белоруссией могут быть завершены к 2 апреля текущего года. Об этом было объявлено на заседании комиссии по информационной политике Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии, которое состоялось 22 марта.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. В декабре 2019 года сообщалось о финальной версии дорожной карты. Тогда пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.