Россия и Белоруссия снизили плату за роуминг между странами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия и Белоруссия договорились о снижении стоимости роуминга для коммуникации между странами с 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Минцфиры РФ.

Так, трафик для пользователей, путешествующих из России в Белоруссию, снизят на звонки, смс и интернет-трафик.

"Мы несколько лет ведем работу по снижению стоимости пользования подвижной связью. И министерство, и операторы получают большое количество сообщений от россиян, которые путешествуют и работают в Белоруссии, с просьбами снизить цены", – отметил замглавы Минцифры РФ Олег Иванов.

Ставку снизили в 20 раз: с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Во время тестового периода операторы обеих стран будут тестировать каналы связи и контролировать нововведение.

Ранее сообщалось, что между Россией и Белоруссией до конца года может быть отменен роуминг. Над этим вопросом работали министерства связи двух стран.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. Так, в декабре 2019 года сообщалось о финальной версии дорожной карты. Тогда пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.

