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Политика

17:10

Роуминг между Россией и Беларуссией отменят не позднее сентября 2020 года

политика

Фото: depositphotos/stockasso

Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минкомсвязи Евгения Новикова

"Согласно финальной версии дорожной карты по так называемой отмене роуминга между Россией и Белоруссией, в марте 2020 года должны быть готовы предложения о ее законодательном закреплении", – заявил Новиков.

По его словам, сама плата должна быть отменена в течение 6 месяцев после этого. К этому времени, по словам представителя Минкомсвязи, планируется завершить технические и организационные моменты, согласовать тарификацию.

"Нашей стороной она подписана 19 декабря. Теперь мы ожидаем подписание со стороны Белоруссии", – отметил он.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что выбрана дата для отмены роуминга между Россией и Белоруссией, но решение будет принято только в рамках пакетного соглашения.

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