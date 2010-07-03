Мобильные операторы не планируют в ближайшее время повышать цены на связь

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Мобильные операторы "Билайн" и МТС не планируют в ближайшее время повышать тарифы на услуги связи и интернет, передает Агентство "Москва" со ссылкой на представителей компании.

"МТС намерена продолжить активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить. Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет", – говорится в сообщении пресс-службы оператора.

В "Билайне" также не планируют повышать цены.

"Билайн" на продолжительное время заморозил цены на тарифы и услуги для наших клиентов, отказавшись от повышения цен в любом формате", – рассказали в пресс-службе "Билайна".

Ранее сообщалось, что в России в 2020 году может резко подорожать мобильная связь.

По мнению специалистов, операторы сотовой связи увеличат цены, чтобы компенсировать потери из-за отказа от роуминга в России. Также операторы хотят возместить затраты на реализацию "пакета Яровой" и расходы на оборудование.

Эксперты отмечают, что стоимость сотовой связи в следующем году может увеличиться в лучшем случае на 10 процентов, а в худшем – на 25 процентов. Однако это пока предварительные проценты, более точные прогнозы аналитики смогут сделать к концу ноября 2019 года.

