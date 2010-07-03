Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России в 2020 году может резко подорожать мобильная связь. К такому выводу пришли аналитики, которые проанализировали ситуацию в отрасли, сообщает газета "Известия".

По мнению специалистов, операторы сотовой связи увеличат цены, чтобы компенсировать потери из-за отказа от роуминга в России. Также операторы хотят возместить затраты на реализацию "пакета Яровой" и расходы на оборудование.

Эксперты отмечают, что стоимость сотовой связи в следующем году может увеличиться в лучшем случае на 10%, а в худшем – на 25%. Однако это пока предварительные проценты, более точные прогнозы аналитики смогут сделать к концу ноября 2019 года.



Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

Ранее сообщалось, что национальный и внутрисетевой роуминг отменен в России. Постановление подписал 27 мая Дмитрий Медведев. Документ распространил принцип "роуминг как дома" на всех операторов сотовой связи, а также ввел требование о бесплатных входящих звонках в национальном роуминге. МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele 2 подтвердили, что с 1 июня все входящие звонки в поездках по России при регистрации в сетях других операторов будут бесплатными.

Эксперты прогнозировали подорожание услуг операторов в конце весны – начале лета. Директор МФК "Займер" Роман Макаров указывал, что цены увеличатся на кабельное телевидение, услуги интернет-провайдеров и сотовой связи, так как значительных затрат требует выполнение условий новых антитеррористических и антиэкстремистских законов.

