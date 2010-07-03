В Госдуме усомнились в повышении цен на услуги сотовой связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Говорить о росте цен на услуги сотовой связи в 2020 году рано, "это все доводы ". Об этом в разговоре с Москвой 24 сказала заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова.

"Официально я такой информации еще не слышала. Насколько помню, когда к нам, в Госдуму, приходили представители ФАС, тогда они нас убеждали, что подорожания никакого не будет, не ожидается в ближайшее время", – говорит Мукабенова.





Марина Мукабенова зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Потому что тогда опасения высказывали операторы сотовой связи в связи с нововведениями, вопрос об удорожании. ФАС исключил этот момент, сказал о том, что постоянно отслеживает тему. И если им поступает какая-то жалоба, то в срочном порядке эту тему рассматривают. И если действительно находят такое подтверждение, то сразу пресекают.

Зампред отметила, что сейчас огромный выбор тарифов сотовой связи, среди которых можно найти подходящий для себя.

"Рынок предоставляет услуги для каждого, для любого. Кто 100 рублей может в месяц использовать, а кто 1 000 рублей. Есть возможности выбрать для себя комфортный вариант, который ты по деньгам потянешь", – поясняет Мукабенова.

Также депутат добавила, что "у нас ежегодно что-то дорожает": тарифы ЖКХ или бензин.





Марина Мукабенова зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Возможно, сотовая связь и подорожает, но незначительно, может, на рубль, на два, может, на пять рублей. Исключать нельзя. Но серьезного повышения правительство и ФАС не допустят. В принципе, нет такого периода, чтобы было необходимо повышать цены на связь.

Ранее сообщалось, что в России в 2020 году может резко подорожать мобильная связь.

По мнению специалистов, операторы сотовой связи увеличат цены, чтобы компенсировать потери из-за отказа от роуминга в России. Также операторы хотят возместить затраты на реализацию "пакета Яровой" и расходы на оборудование.

Эксперты отмечают, что стоимость сотовой связи в следующем году может увеличиться в лучшем случае на 10 процентов, а в худшем – на 25 процентов. Однако это пока предварительные проценты, более точные прогнозы аналитики смогут сделать к концу ноября 2019 года.



Соболева Илона