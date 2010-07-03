В Госдуме усомнились в повышении цен на услуги сотовой связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Говорить о росте цен на услуги сотовой связи в 2020 году рано, "это все доводы ". Об этом в разговоре с Москвой 24 сказала заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова.
"Официально я такой информации еще не слышала. Насколько помню, когда к нам, в Госдуму, приходили представители ФАС, тогда они нас убеждали, что подорожания никакого не будет, не ожидается в ближайшее время", – говорит Мукабенова.
Зампред отметила, что сейчас огромный выбор тарифов сотовой связи, среди которых можно найти подходящий для себя.
"Рынок предоставляет услуги для каждого, для любого. Кто 100 рублей может в месяц использовать, а кто 1 000 рублей. Есть возможности выбрать для себя комфортный вариант, который ты по деньгам потянешь", – поясняет Мукабенова.
Также депутат добавила, что "у нас ежегодно что-то дорожает": тарифы ЖКХ или бензин.
Ранее сообщалось, что в России в 2020 году может резко подорожать мобильная связь.
По мнению специалистов, операторы сотовой связи увеличат цены, чтобы компенсировать потери из-за отказа от роуминга в России. Также операторы хотят возместить затраты на реализацию "пакета Яровой" и расходы на оборудование.
Эксперты отмечают, что стоимость сотовой связи в следующем году может увеличиться в лучшем случае на 10 процентов, а в худшем – на 25 процентов. Однако это пока предварительные проценты, более точные прогнозы аналитики смогут сделать к концу ноября 2019 года.
Читайте также
Соболева Илона
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: