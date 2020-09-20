Белоруссия и РФ могут отменить роуминг до конца года

Валерий Шарифулин/ТАСС

Между Россией и Белоруссией до конца года может быть отменен роуминг. Над этим вопросом в настоящее время работают министерства связи двух стран. Об этом в интервью белорусскому телеканалу "Беларусь 1" рассказал госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота.

"Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Получится ли это в этом году или чуть позже – посмотрим, но работа ведется", – сказал Рапота.

При этом он подчеркнул, что заверение от министерств по данному вопросу было достаточно четкое.

Работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведется с 2017 года. Так, в декабре 2019 года сообщалось о финальной версии дорожной карты. Тогда пресс-секретарь Минкомсвязи Евгений Новиков рассказал, что плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.

