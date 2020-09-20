Силуанов назвал причину предоставления кредита Белоруссии

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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что кредит, который Россия планирует выдать Белоруссии, позволит подержать как белорусскую, так и свою собственную экономику. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 1".
"Обеспечиваются расчеты перед российскими поставщиками, не будет никаких задержек в оплате. Здесь обоюдный интерес. Безусловно, мы слышим, что некоторые говорят: зачем мы в сложной для России ситуации даем кредиты зарубежным странам? В данном случае это наш очень близкий торговый и экономический партнер", – отметил министр.
При этом он заявил, что Белоруссия является хорошим заемщиком, и прецедентов нарушения сроков возврата средств не было.
Ранее стало известно, что РФ и Белоруссия договорились о кредите в размере 1,5 миллиарда долларов для Минска. Часть кредита будет предназначена для рефинансирования прежних долгов страны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не ставила дополнительных условий для кредита Белоруссии, кроме коммерческих. Он уточнил, что эти условия, как и у другого любого кредита, связаны в первую очередь с его обслуживанием.
Также министр финансов РФ Антон Силуанов сообщал, что кредит Белоруссии российская сторона планирует предоставлять поэтапно.
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