Нижняя палата парламента Белоруссии ратифицировала соглашение с РФ о признании виз

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Палата представителей Национального собрания Белоруссии одобрила соглашение с правительством РФ о взаимном признании виз. Об этом сообщает ТАСС.

"Соглашение определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств", – заявила зампредседателя комиссии по международным делам белорусского парламента Ольга Петрашова.

Основанием для вышеперечисленных действий также является обязательное наличие документов, удостоверяющих личность.

Кроме того, в документе рассматриваются все иные вопросы, связанные с въездом иностранцев и лиц без гражданства на территории государств-участников Договора о создании Союзного государства.

В начале сентября 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Стороны обсудили потенциальное развитие проекта о Союзном государстве.